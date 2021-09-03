Шанс полного локдауна назвал эксперт

Локдаун. Фото: Рубрика

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Локдаун в Украине возможен уже в ближайшее время из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Национальной академии наук (НАН) прогнозируют, что ситуация может стать критической и приведет к тотальному карантину. Об этом рассказал член рабочей группы НАН Игорь Иванов, передает «24 канал».

Ученый отметил, что уже в августе в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом составляло 3% в день или 20% в неделю. С начала осени ожидают от 3 до 3,5 тыс. инфицированных ежедневно.

По словам ученого, особых проблем с наличием мест в больницах для пациентов с коронавирусом не предвидится, поскольку в Украине переболело много людей, соответственно штамм «Дельта» распространяется медленнее, чем в других странах.

Показатель летальных случаев во время третьей волны коронавируса составит около 50 тыс., что не меньше, чем во время предыдущих двух, но «с коррекцией на вакцинацию». Эксперт считает, что властям следует вводить тотальный карантин, когда ситуация будет приближаться к критической, потому что на положительный эффект от карантина нужно время.

Также ученый заявил, что в пик новой волны коронавируса стоит ограничивать доступ не привитых граждан к объектам инфраструктуры, управление которыми следует передать вакцинированным.

Напомним, ранее мы сообщали, что Черновицкая область по количеству новых случаев стремительно приближается к «оранжевой» зоне, перескочив «желтый» уровень эпидемиологической опасности.

Источник: 24 канал