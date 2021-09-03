Талибан захватил последний неподконтрольный регион Афганистана

Талибы. Фото: DW

https://racurs.ua/n159625-taliban-zahvatil-posledniy-nepodkontrolnyy-region-afganistana.html

Ракурс

Война в Афганистане завершилась наступлением талибов на демократическое правительство. Исламистское движение заявило, что захватило последнюю провинцию Афганистана, которая не была под контролем движения — Панджшер.

Об этом сообщает Reuters.

По милости Всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Преступники проиграли и Панджшер сейчас под нашим командованием, — заявил один из командиров движения.

Информацию о захвате региона подтвердили три анонимных источника среди членов движения. В то же время представители Национального фронта сопротивления, который противостоит Талибану, информацию о потере контроля над Панджшером отвергают.

Они заявили, что отбили все вражеские атаки за последние 24 часа, а враждебные ополченцы убегают.

Панджшер был последним регионом Афганистана, который не контролировали талибы. После захвата власти над остальной территорией страны исламисты устроили переговоры с лидерами сопротивления в регионе, однако они ничего не дали.

Напомним, ранее мы сообщали, что американское оружие и специальные средства попали в руки боевиков Талибана. Действующие и бывшие американские официальные лица выражают опасения, что это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей, захвачено другими вооруженными группировками, такими как «Исламское государство», или даже передано противникам, включая Китай и Россию.

Источник: Reuters