Пожежу в костелі Святого Миколая загасили — як він виглядає зараз

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Пожежа у костелі Святого Миколая, який розташований на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася ввечері 3 вересня. Відкритого вогню зовні не спостерігалося, проте загоряння завдало пошкоджень всередині будівлі.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив у Фейсбук, що місцеві рятувальники та фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю ліквідували пожежу, потерпілих немає. Раніше він інформував, що пожежа виникла між першим і другим поверхами і швидко розповсюдилося на покрівлю костелу. ДСНС присвоїло пожежі другий ранг складності (це означає, що йдеться про велику площу, поруч з якою нема джерела води).

За словами Кличка, в ліквідації пожежі брали участь міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і чотири одиниці техніки.

Згодом у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що загоряння в костелі виникло під час репетиції. Площа пожежі — 80 кв. м.

Значної шкоди будівлі не завдано. З’ясовуємо ступінь пошкодження органу, — зазначили у відомстві.



Нагадаємо, костел Святого Миколая збудували на початку ХХ століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу — бетону. У будівлі нині діє римо-католицький костел та Національний будинок органної і камерної музики. За радянських часів будівля була закрита і використовувалася як службові приміщення. Будівля перебуває в поганому стані через пошкодження та недогляд. Торік екс-глава Мінкульту казав, що «на реставрацію фасадів у держбюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 млн грн». Водночас цьогоріч відомство знову назвало реставрацію фасадів костелу Святого Миколая в Києві серед проектів, які були лише зараз внесені до так званої програми «Велика реставрація» і мали б бути реалізовані до кінця 2021 року.