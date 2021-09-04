Оккупанты ранили бойца ВСУ, он в тяжелом состоянии

https://racurs.ua/n159632-okkupanty-ranili-boyca-vsu-on-v-tyajelom-sostoyanii.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, армия страны-оккупанта не прекращает незаконные обстрелы украинских территорий. Утром 4 сентября террористы в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Фейсбук.

Российские боевики открывали огонь у Старогнатовки из стрелкового оружия. В результате защитник Украины получил огнестрельное ранение. Его эвакуировали в больницу, состояние здоровья называют тяжелым.

Также за прошедшие сутки, 3 сентября, зафиксировали одно нарушение «тишины» со стороны врага, который применил автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела позиций ВСУ. Тогда никто не пострадал.

Штаб ООС сообщил представителям миссии ОБСЕ об очередном нарушении режима «тишины» на Донбассе.

Напомним, 27 июля прошлого года на Донбассе заработало так называемое новое перемирие и режим прекращения огня, который постоянно нарушает армия оккупантов. В течение действия этого режима «тишины» от обстрелов российских террористов погибли по меньшей мере 56 защитников Украины. Еще около 150 украинских бойцов получили ранения.