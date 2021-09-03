Зеленский показал селфи с Нацгвардией Калифорнии

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Владимир Зеленский, президент Украины, посетил 3 сентября авиабазу «Моффет-Филд» Национальной гвардии Калифорнии, где сделал селфи с американскими военнослужащими.

На знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США, — сообщает Офис президента.

Также во время визита в США Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Нацгвардии штата Дэвидом Болдуином. Главу государства ознакомили с работой калифорнийских нацгвардейцев, с которыми активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины. Кроме этого, украинской делегации презентовали образцы вооружения и техники армии США.

Также Зеленскому продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Напомним, ранее в Вашингтоне глава государства провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе. Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне за участие в праздновании 30-летия восстановления Независимости Украины и первом саммите «Крымской платформы».