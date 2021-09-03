Майдан Независимости очистили от Мураева, фото - Бабель

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На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве утром 3 сентябре разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика и экс-нардепа Евгения Мураева. Очень быстро, уже после обеда, баннер начали снимать со здания.

На нем содержалась реклама телеканала «Наш», а также надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины.

«Цензор.НЕТ» сообщает, что общественных активистов попросили снять баннер с пророссийским политиком. Это сделали те же альпинисты, которые вешали баннер с Мураевым.

По информации «Бабеля», рекламный носитель сняли по просьбе полиции, которая пришла в Дом профсоюзов. В то же время для баннера, как рассказали правоохранители, были все разрешительные документы, но полиция попросила его убрать, чтобы не провоцировать конфликты с активистами.

В КП «Киевреклама» УНИАН сообщили, что баннер на Доме профсоюзов висит законно и в этом случае можно обратиться в Госпотребслужбу. Они мониторят такие случаи и имеют законные рычаги влияния.

Напомним, что Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине продолжается гражданский конфликт. В эфире его телеканала организуют эфиры с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снов наложил штраф на телеканал «Наш» и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в эфире.

Источник: «Бабель», «Цензор.НЕТ», УНИАН