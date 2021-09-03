Младенцы смеются так же, как и шимпанзе. Фото: hsmedia.ru

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Ракурс

Человеческие младенцы до 18 месяцев смеются так же, как и обезьяны.

Взрослый человек, чтобы засмеяться, сначала делает вдох, а потом на выходе издает короткие сначала громкие, а потом тихие звуки. Шимпанзе из-за неразвитого голосового тракта смеется на вдохе и выдохе, издавая скрипучие звуки. Именно из-за этого маленькие дети смеются как обезьяны. Об этом говорится в исследовании нидерландских ученых, которое опубликовано в журнале Biology Letters.

Ученые собрали аудиозаписи, на которых был запечатлен смех младенцев в возрасте от трех до 18 месяцев. Затем записи отдали на анализ экспертам 15-фонетикам и 196 добровольцам, которые должны были понять, как чаще смеются малыши — на вдохе или на выдохе.

Как рассказала профессор когнитивной психологии в Лейденском университете Маришка Крет, смех тех детей, кто был ближе к 18-месячной отметки, больше состоял из звуков, производимых на выдохе. В этом же возрасте ребенок понимает, что общаться нужно на выдохе.

В другом эксперименте ученые попросили 102 человек посмотреть видео с детьми и взрослыми, которые смеются. При этом не надо было обращать внимание на дыхание. Участникам эксперимента визуально больше понравился смех взрослых, они назвали его напевным. Таким образом подтвердилась теория того, что в первые месяцы младенец узнает, что смех должен быть доброжелательным.

Напомним, американские ученые установили, что мужчины и женщины могут привлекать друг друга не только внешностью, но и голосом. Оказалось, что женщин в мужчинах привлекает бормотание. Зато мужчины находят более привлекательной четкую речь и утонченный тон, поскольку это «указывает на женственность».

Источник: Biology Letters