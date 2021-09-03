Немовлята сміються так само, як і шимпанзе. Фото: hsmedia.ru

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Ракурс

Людські немовлята до 18 місяців сміються так само, як і мавпи.

Доросла людина, щоб засміятися, спочатку робить вдих, а потім на виході видає короткі спочатку гучні, а потім тихі звуки. Шимпанзе через нерозвинений голосовий тракт сміється на вдиху і видиху, видаючи скрипучі звуки. Саме через це маленькі діти сміються як мавпи. Про це йдеться у дослідженні нідерландських учених, яке опубліковане в журналі Biology Letters.

Науковці зібрали аудіозаписи, на яких був відображений сміх немовлят у віці від трьох до 18 місяців. Потім записи віддали на аналіз 15 експертам-фонетикам і 196 добровольцям, які повинні були зрозуміти, як частіше сміються малюки — на вдиху або на видиху.

Як розповіла професор когнітивної психології в Лейденському університеті Маришка Крет, сміх тих дітей, хто був ближче до 18-місячної позначки, більше складався зі звуків, вироблених на видиху. У цьому ж віці дитина розуміє, що спілкуватися потрібно на видиху.

В іншому експерименті вчені попросили 102 осіб подивитися відео з дітьми та дорослими, які сміються. При цьому не треба було звертати увагу на дихання. Учасникам експерименту візуально більше сподобався сміх дорослих, вони назвали його наспівним. Таким чином підтвердилася теорія того, що в перші місяці немовля дізнається, що сміх повинен бути доброзичливим.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що чоловіки та жінки можуть приваблювати один одного не лише зовнішністю, але й голосом. Виявилося, що жінок у чоловіках приваблює бурмотіння. Натомість чоловіки знаходять більш привабливою чітку мову і витончений тон, оскільки це «вказує на жіночність».

Джерело: Biology Letters