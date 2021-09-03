Внезапное наводнение смыло в море десятки автомобилей в Каталонии

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Мощное наводнение внезапно произошло в испанском муниципалитете Альканар после того как в течение 30 минут выпало 77 мм осадков. Стихия нанесла ущерб нескольким регионам Испании в течение последних нескольких дней, заставив перекрыть дороги и оставив без электричества около 10 тыс. человек.

Больше всего пострадал город Альканар на северо-востоке Каталонии, где некоторые улицы превратились в бурные реки, которые унесли автомобили к береговой линии. По данным официальных лиц, спасатели эвакуировали десятки лиц, которые были заблокированы в машинах, домах и кемпингах, пишет The Watchers.

Региональная метеорологическая служба Каталонии Meteocat сообщила, что 1 сентября на Альканар выпало 233,5 мм осадков за 24 часа. В соседнем городе Порт-дель-Альфакс за 30 минут выпало 51,5 мм дождей.

Службы экстренной помощи получили более 350 звонков в течение семи часов.