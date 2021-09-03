Умань готовится к Рош-га-Шана — хасидам раздали маски, город усилили патрулями

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Умань готовят к празднованию Рош-га-Шана — иудейского Нового года. В городе ожидают несколько десятков тысяч хасидов из Израиля.

Поскольку в этом государстве сейчас фиксируют новую вспышку коронавируса, к празднованию готовятся не только правоохранители Украины, но и медики.

В 2020-м, в первый год пандемии COVID-19, в Умань приехали немногочисленные паломники.

В этом году местные власти при поддержке Министерства здравоохранения, международных партнеров и гуманитарных организаций накануне Рош-га-Шана раздали 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок для хасидских паломников.

В городе более 30% населения имеют по крайней мере одну прививку от COVID-19. Заместитель министра — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что паломников в Умани в этом году принимают в условиях стабильной эпидемической ситуации в стране.

Минздрав развернул дополнительные места тестирования в Умани. Для паломников развернуты палатки Красного Креста.

В Умань прибыли 200 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, НГУ совместно с полицейскими охраняют общественную безопасность в международном аэропорту «Борисполь» — сюда хасиды прилетают из Израиля.

В Украину на празднование Рош-га-Шана прибыли уже более 5 тыс. хасидов. Само празднование начнется на следующей неделе. Всего ожидается несколько десятков тысяч паломников.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал. что хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах, приехав заранее. На днях ежедневно ожидают прилет примерно две тысячи паломников.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года — Рош а-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. Начало нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.