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Ракурс
Вулкан в Никарагуа устроил пеплопад — апокалиптическое видео

Вулкан в Никарагуа устроил пеплопад — апокалиптическое видео (ФОТО, ВИДЕО)

3 сен 2021, 14:50
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Вулкан Телика в Никарагуа активизировался и выбросил облака пепла, которые засыпали расположенные поблизости населенные пункты. Сильные выбросы пепла ученые зафиксировали 1 сентября.

В Вашингтонском консультативном центре по вулканическому пеплу (VAAC) констатируют, что облака пепла поднялись на высоту 2,1 км над уровнем моря в 14.20 по UTC и дрейфовали на восток и северо-восток. Об этом сообщает The Watchers.

Всплеск активности вулкана сопровождается выбросами пепла и десятками регулярных взрывов. Проснулся Телика в понедельник, 30 августа. В близлежащих населенных пунктах прошел пеплопад. Стратовулкан расположен в 150 км к северо-западу от Манагуа и считается самым активным вулканом в Никарагуа.


Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что вулкан Этна выпустил мощные потоки лавы, выбрасывая их в воздух с громким ревом на итальянском острове Сицилия. Извержение произошло в ночь на 9 августа.

Источник: Ракурс


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