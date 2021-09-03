Вулкан в Никарагуа устроил пеплопад — апокалиптическое видео

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Ракурс

Вулкан Телика в Никарагуа активизировался и выбросил облака пепла, которые засыпали расположенные поблизости населенные пункты. Сильные выбросы пепла ученые зафиксировали 1 сентября.

В Вашингтонском консультативном центре по вулканическому пеплу (VAAC) констатируют, что облака пепла поднялись на высоту 2,1 км над уровнем моря в 14.20 по UTC и дрейфовали на восток и северо-восток. Об этом сообщает The Watchers.

Всплеск активности вулкана сопровождается выбросами пепла и десятками регулярных взрывов. Проснулся Телика в понедельник, 30 августа. В близлежащих населенных пунктах прошел пеплопад. Стратовулкан расположен в 150 км к северо-западу от Манагуа и считается самым активным вулканом в Никарагуа.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что вулкан Этна выпустил мощные потоки лавы, выбрасывая их в воздух с громким ревом на итальянском острове Сицилия. Извержение произошло в ночь на 9 августа.