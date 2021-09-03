Елена Зеленская украсила обложку популярного журнала. Фото: Instagram

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Ракурс

Елена Зеленская, жена президента Украины, появилась на обложке журнала ELLE.

Фото первой леди украсит юбилейное издание глянца, поскольку журнал этой осенью празднует свое 20-летие в Украине. В номере опубликовано эксклюзивное интервью и фотографии Зеленской. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Изданию она рассказала о проектах, которыми занимается, своем отношении к формату и уровню полномочий первой леди. Также в материале речь пойдет о встрече с Папой Римским и моментах, которыми сегодня полна ее жизнь.

Хорошо осознаю, что судьба предоставила мне уникальный шанс общаться с людьми и прилагать усилия для решения вопросов. Этот шанс я не имею права проиграть. Трогательно и интересно, и в то же время это предоставляет мне возможности совершенствоваться и расти, — поделилась Елена Зеленская.

В офисе Зеленского пообещали, что полная версия интервью вскоре появится на сайте журнала.

На черно-белом снимке первая леди позирует в белой кофточке и юбке в клетку, широко улыбаясь.

Напомним, во время рабочей поездки в США Елена Зеленская на трапе самолета продемонстрировала стильный образ в голубом костюме. Первая леди соединила наряды с бежевыми туфлями на невысоких каблуках, а также дополнила образ золотыми серьгами-камешками.