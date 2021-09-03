Олена Зеленська прикрасила обкладинку популярного журналу. Фото: Instagram

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Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України, з’явилася на обкладинці журналу ELLE.

Фото першої леді прикрасить ювілейне видання глянцю, оскільки журнал цієї осені святкує своє 20-річчя в Україні. У номері опубліковано ексклюзивне інтерв’ю та фотографії Зеленської. Про це 3 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

Виданню вона розповіла про проекти, якими опікується, своє ставлення до формату та рівня повноважень першої леді. Також у матеріалі йтиметься про зустріч із Папою Римським та моменти, якими сьогодні сповнене її життя.

Добре усвідомлюю, що доля надала мені унікальний шанс спілкуватися з людьми та докладати зусиль для розв’язання питань. Цей шанс я не маю права програти. Зворушливо та цікаво, і водночас це надає мені можливості вдосконалюватись і зростати, — поділилася Олена Зеленська.

В офісі Зеленського пообіцяли, що повна версія інтерв’ю незабаром з’явиться на сайті журналу.

На чорно-білому знімку перша леді позує в білій кофтині та спідниці в клітку, широко посміхаючись.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до США Олена Зеленська на трапі літака продемонструвала стильний образ у блакитному костюмі. Перша леді поєднала вбрання з бежевими туфлями на невисоких підборах, а також доповнила образ золотими сережками-камінцями.