На штаб Євромайдану повісили гігантський банер проросійського політика, фото - Радіо Свобода

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На Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві 3 вересня вивісили банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва і лого його телеканалу «Наш».

Також на банері міститься напис «Тут наша земля!» на тлі карти України, повідомляє «Радіо Свобода».

Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російську агресію, заявляючи, що в Україні триває громадянський конфлікт.

В ефірі телеканалу Мураєва «НАШ» регулярно організовують ефіри з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками так званих ЛДНР, при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки.

Під час Євромайдану, після подій 1 грудня 2013 року, Будинок профспілок був захоплений протестувальниками, де був створений їх штаб. У ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п’ятим поверхами.

Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на «Правий сектор».

Для проведення ремонту 27 березня 2014 року було створено благодійний фонд «Відродження будинку профспілок». Після відповідних робіт зовнішній вигляд фасаду не змінився.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

Джерело: Радіо Свобода