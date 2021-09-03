На штаб Евромайдана повесили гигантский баннер пророссийского политика, фото - Радио Свобода

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На Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентрября вывесили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и логотип его телеканала «Наш».

Также на баннере содержится надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины, сообщает «Радио Свобода».

Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине продолжается гражданский конфликт.

В эфире телеканала Мураева «НАШ» регулярно организуют эфиры с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями так называемых ЛДНР, при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки.

Во время Евромайдана, после событий 1 декабря 2013 года, Дом профсоюзов был захвачен протестующими, где был создан их штаб. В ночь на 19 февраля 2014 года дом почти полностью сгорел, а также обрушились конструкции между четвертым и пятым этажами.

Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на «Правый сектор».

Для проведения ремонта 27 марта 2014 года был создан благотворительный фонд «Возрождение дома профсоюзов». После соответствующих работ внешний вид фасада не изменился.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снова наложила штраф на телеканал «Наш» и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в его эфире.

Источник: Радио Свобода