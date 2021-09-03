Вулкан в Нікарагуа влаштував попелопад - апокаліптичне відео

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Ракурс

Вулкан Теліка в Нікарагуа активізувався і викинув хмару попелу, яка засипала розташовані поблизу населені пункти. Сильні викиди попелу вчені зафіксували 1 вересня.

У Вашингтонському консультативному центрі з вулканічного попелу (VAAC) констатують, що хмари попелу піднялися на висоту 2,1 км над рівнем моря об 14.20 за UTC і дрейфували на схід і північний схід. Про це повідомляє The Watchers.

Сплеск активності вулкана супроводжується викидами попелу і десятками регулярних вибухів. Теліка прокинувся у понеділок, 30 серпня. У довколишніх населених пунктах пройшов попелопад. Стратовулкан розташований за 150 км на північний захід від Манагуа та вважається найактивнішим вулканом в Нікарагуа.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що вулкан Етна випустив потужні потоки лави, викидуючи їх повітря з гучним ревом на італійському острові Сицилія. Виверження сталося в ніч на 9 серпня.