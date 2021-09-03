Умань готують до Рош-га-Шана — хасидам роздали маски, місто посилили патрулями

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Умань готують до святкування Рош-га-Шана — іудейського Нового року. В місті очікують кілька десятків тисяч хасидів з Ізраїля.

Оскільки в цій державі нині фіксують новий спалах коронавірусу, до святкування готуються не тільки правоохоронці України, але й медики.

У 2020-му, у перший рік пандемії COVID-19, до Умані приїхали нечисленні паломники.

Цього року місцева влада за підтримки Міністерства охорони здоров’я, міжнародних партнерів та гуманітарних організацій напередодні Рош-га-Шана роздали 20 тис. антисептиків і 190 тис. медичних масок для хасидських паломників.

У місті понад 30% населення мають принаймні одне щеплення від COVID-19. Заступник міністра — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що паломників в Умані цього року приймають в умовах стабільної епідемічної ситуації в країні.

МОЗ розгорнуло додаткові місця тестування в Умані. Для паломників розгорнуті намети Червоного Хреста.

До Умані прибули 200 військовослужбовців Нацгвардії. Крім того, НГУ спільно з поліцейськими оберігають громадську безпеку у міжнародному аеропорту «Бориспіль» — сюди прилітають з Ізраїля хасиди.

В Україну на святкування Рош-га-Шана прибули вже понад 5 тис. хасидів. Саме святкування почнеться наступного тижня. Всього очікується кілька десятків тисяч паломників.

Головний рабин України Моше Реувен Асмана розповів. що хасиди перебувають не тільки в Умані, а й в інших містах, приїхавши заздалегідь. Цими днями щодня очікують приблизно дві тисячі паломників.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року — Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Початок нового 5782 року за іудейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.