Майдан Незалежності відчистили від Мураєва, фото - Бабель

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Ракурс

На Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві вранці 3 вересня розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і екс-нардепа Євгена Мураєва. Дуже швидко, вже по обіді, банер почали стягувати з будівлі.

На ньому містилася й реклама телеканалу «Наш» та напис «Тут наша земля!» на тлі карти України.

«Цензор.НЕТ» повідомляє, що громадських активістів попросили зняти банер з проросійським політиком. Це зробили ті ж альпіністи, які вішали банер з Мураєвим.

За інформацією «Бабеля», рекламний носій зняли на прохання поліції, яка прийшла до Будинку профспілок. У той же час у банера, як розповіли правоохоронці, були всі дозвільні документи, але поліція попросила його прибрати, щоб не провокувати конфлікти з активістами.

В КП «Київреклама» УНІАНу повідомили, що банер на Будинку профспілок висить законно і в цьому випадку можна звернутися до Держпродспоживслужби. Вони моніторять такі випадки та мають законні важелі впливу.

Нагадаємо, що Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російську агресію, заявляючи, що в Україні триває громадянський конфлікт. В ефірі його телеканалу організовують ефіри з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

Джерело: «Бабель», «Цензор.НЕТ», УНІАН