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Ракурс
Зеленський показав селфі з Нацгвардією Каліфорнії

Зеленський показав селфі з Нацгвардією Каліфорнії (ФОТО)

3 вер 2021, 15:46
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Володимир Зеленський, президент України, відвідав 3 вересня авіабазу «Моффет-Філд» Національної гвардії Каліфорнії, де зробив селфі з американськими військовослужбовцями.

На знак пошани до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США, — повідомляє Офіс президента.

Також під час візиту до США Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Нацгвардії штату Девідом Болдвіном. Главу держави ознайомили з роботою каліфорнійських нацгвардійців, з якими активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні сили України. Окрім цього, українській делегації презентували зразки озброєння й техніки армії США.

Також Зеленському продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.


Нагадаємо, раніше у Вашингтоні глава держави провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Зеленський подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення Незалежності України та першому саміті «Кримської платформи».

Джерело: Ракурс


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