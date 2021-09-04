Основну версію пожежі в костелі назвали у МВС

Костел. Фото: Католицький медіа-центр

https://racurs.ua/ua/n159643-osnovnu-versiu-pojeji-v-kosteli-nazvaly-u-mvs.html

Ракурс

Пожежа в костелі Святого Миколаєва, яка трапилася в Києві 3 вересня, спалахнула через загоряння електродротів всередині дерев’яного корпусу органу.

Наразі цю версію розглядають як основну. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, поліція розглядає на цей час і інші можливі версії. Після вивчення записів із внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи стане зрозуміло, що саме сталося, але основною версією є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу, якім було понад 40 років.

Монастирський наголосив, що пожежа почалася під час репетиції на органі — з нього пішов дим, а потім його охопило полум’я. Працівники костелу не викликали рятувальників одразу, а намагалися загасити пожежу самотужки, через що були втрачені дорогоцінні хвилини.

Натомість самі рятувальники прибули на місце вже через шість хвилин після виклику.

Скажу відверто, якби не їх професійні дії, ми б втратили одну з найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, — як Париж втратив стародавній собор Нотр-Дам де Парі, — додав він.



Очільник Міністерства внутрішніх справ додав, що після пожежі доведеться будувати новий орган, проте конструкція костелу не зазнала ушкодження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що костел Святого Миколая збудували на початку XX століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу — бетону. У будівлі нині діє римо-католицький костел та Національний будинок органної й камерної музики. За радянських часів будівля була закрита і використовувалася як службові приміщення. Будівля перебуває в поганому стані через пошкодження та недогляд. Торік екс-глава Мінкульту казав, що «на реставрацію фасадів у держбюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 млн грн». Водночас цьогоріч відомство знову назвало реставрацію фасадів костелу Святого Миколая в Києві серед проектів, які були лише зараз внесені до так званої програми «Велика реставрація» й мали б бути реалізовані до кінця 2021 року.