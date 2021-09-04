Основную версию пожара в костеле назвали в МВД

Костел. Фото: Католический медиа-центр

https://racurs.ua/n159643-osnovnuu-versiu-pojara-v-kostele-nazvali-v-mvd.html

Ракурс

Пожар в костеле Святого Николая, который произошел в Киеве 3 сентября, вспыхнул из-за возгорания электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Сейчас эту версию рассматривают в качестве основной. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

По его словам, полиция рассматривает в настоящее время и другие возможные версии. После изучения записей внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы станет ясно, что именно произошло, но основной версией является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет.

Монастырский подчеркнул, что пожар начался во время репетиции на органе — из него пошел дым, а потом его охватило пламя. Работники костела не вызывали спасателей сразу, а пытались потушить пожар своими силами, из-за чего были утрачены драгоценные минуты.

В то же время спасатели прибыли на место уже через шесть минут после вызова.

Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева — как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари, — добавил он.



Глава Министерства внутренних дел добавил, что после пожара придется строить новый орган, однако конструкция костела не пострадала.

Напомним, ранее мы сообщали, что костел Святого Николая построили в начале XX века в неоготическом стиле из нового в то время строительного материала — бетона. В здании сейчас действует римско-католический костел и Национальный дом органной и камерной музыки. В советское время здание было закрыто и использовалась как служебное помещение. Здание находится в плохом состоянии из-за повреждений и запущенности. В прошлом году экс-глава Минкульта говорил, что «на реставрацию фасадов в госбюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн». В то же время в этом году ведомство вновь назвало реставрацию фасадов костела Святого Николая в Киеве среди проектов, которые были только сейчас внесены в так называемую программу «Большая реставрация».