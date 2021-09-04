Самолет из Кипра подал сигнал тревоги и аварийно сел во Львове

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Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кипра в Украину, 4 сентября успешно совершил аварийную посадку в международном аэропорту «Львов». Очевидцы сообщили, что незадолго до посадки в аэропорт направлялись пожарные и скорые, были вызваны все службы.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже пресс-служба международных воздушных ворот Львова обнародовала официальное разъяснение об инциденте с рейсом WZZ6715.

4 сентября в 12.13 был получен сигнал «Тревога». Самолет Airbus A320 авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака — Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси. Самолет совершил благополучную посадку в 12.39. С пассажирами (131 человек) в порядке, — отметили в аэропорту «Львов».

Там также поблагодарили за профессиональную работу диспетчеров и пилотов.