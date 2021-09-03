Самолет ОПЗЖ сел в Полтаве - Левочкина и нардепов не пустили в аэропорт

https://racurs.ua/n159614-samolet-opzj-sel-v-poltave-levochkina-i-nardepov-ne-pustili-v-aeroport.html

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Сергей Левочкин, нардеп от пророссийской политсилы «Оппозиционные платформы — За жизнь», и еще десять человек приземлились в аэропорту Полтавы несмотря на запрет из-за проведения реконструкции. Однако парламентариям не позволили покинуть борт.

Представители ОПЗЖ летели на самолете украинской авиакомпании «Роза ветров» (Windrose), которой через компанию «Райдел» и кипрскую Bregenzer Limited владеет олигарх Игорь Коломойский. Воздушное судно несколько часов простояло на взлетной полосе, а затем улетели в Харьков. Нардепы планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Эту информацию «Украинской правде» подтвердил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, а также источники в Полтавской ОГА и в авиакомпании «Роза ветров».

30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. «Роза ветров» согласилась, что мы примем борт без пассажиров, — отметил Синегубов.

Когда СБУ сообщило о наличии пассажиров на борту самолета, местные власти дали разрешение на его посадку, но отказалась выпускать пассажиров, среди которых, по данным СМИ, были: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник, Александр Волков, помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витька, Алла Ахметова и Мая Радченко.

В авиакомпании неофициально подтвердили, что такие пассажиры на борту были и знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев — Полтава.

Напомним, аэропорт «Полтава» сейчас находится на реконструкции, там не принимают рейсовые самолеты.

Источник: УП