Таран. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/n159613-drevnie-tarany-vremen-karfagena-nashli-u-beregov-sicilii-foto.html

Ракурс

Тараны времен падения Карфагена удалось найти в Сицилии — четыре древних бронзовых изделия весят колоссальные 200 кг.

Их достали с римских кораблей, затонувших у берегов Сицилии в 241 году до нашей эры. Об этом сообщает National Geographic.

Каждый из таранов был оснащен выступающими зубцами, которыми можно было пробить деревянные корпуса вражеских судов. Повреждения, обнаруженные на некоторых таранах, позволяют предположить, что корабли сталкивались лицом к лицу. Также археологи нашли обломки трех торговых судов, груженные керамическими сосудами.

Тараны использовались против флота Карфагена во время битвы при Эгатских островах, завершившей Первую Пуническую войну. Бои начались, когда римские войска закрепились на Сицилии и в союзе с народом Сиракуз осадили главную базу карфагенян на острове Акрагас.

Вскоре Рим построил флот и после серии побед начал вторжение в Северную Африку, которое было остановлено в битве при мысе Экномус. Тот бой по количеству воинов мог быть крупнейшим морским сражением всех времен.

После этого римляне развернули успешную блокаду гарнизонов в Дрепане и Лилибее. В 241 году Карфаген направил флот, чтобы освободить свои форпосты, но был перехвачен и побежден в битве при Эгатах, в которой римские корабли использовали тараны против своих противников. После битвы Карфаген потребовал мира, в конечном итоге отдав Сицилию под римский контроль.

Напомним, ранее мы сообщали, что археологи раскопали остатки роскошного дворца римского императора Калигулы под офисным зданием в центре Рима. Во время раскопок ученые нашли сад с фонтанами, а также экзотический зоопарк.

Источник: National Geographic