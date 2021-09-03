Таран. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/ua/n159613-starodavni-tarany-chasiv-karfagena-znayshly-bilya-beregiv-sycyliyi-foto.html

Ракурс

Тарани часів падіння Карфагена вдалося знайти в Сицилії — чотири стародавніх бронзових вироби важать колосальні 200 кг.

Їх дістали з римських кораблів, які затонули біля берегів Сицилії у 241 році до нашої ери. Про це повідомляє National Geographic.

Кожен із таранів був оснащений зубцями, якими можна було пробити дерев’яні корпуси ворожих судів. Ушкодження, виявлені на деяких таранах, дозволяють припустити, що кораблі стикалися один з одним. Також археологи знайшли уламки трьох торгових суден, навантажених керамічними судинами.

Тарани використовувалися проти флоту Карфагена під час битви при Егатскіх островах, що завершила Першу Пунічну війну. Бої почалися, коли римські війська закріпилися на Сицилії та в союзі з народом сіракуз захопили головну базу карфагенян на острові Акрагас.

Незабаром Рим побудував флот і після серії перемог розпочав вторгнення в Північну Африку, яке було зупинено в битві при мисі Екномус. Той бій за кількістю воїнів міг бути найбільшим морським боєм усіх часів.

Після цього римляни розгорнули успішну блокаду гарнізонів у Дрепаній і Лілібей. У 241 році Карфаген направив флот, щоби звільнити свої форпости, але був перехоплений і переможений у битві при Егатах, у якій римські кораблі використовували тарани проти своїх супротивників. Після битви Карфаген зажадав миру, віддавши Сицилію під римський контроль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи розкопали залишки розкішного палацу римського імператора Калігули під офісною будівлею в центрі Риму. Під час розкопок вчені знайшли сад із фонтанами, а також екзотичний зоопарк.

Джерело: National Geographic