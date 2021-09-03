Доки Зеленський обіцяв в США реформи, "слуги" передумали реформувати КСУ

https://racurs.ua/ua/n159612-doky-zelenskyy-obicyav-baydenu-reformy-slugy-peredumaly-reformuvaty-ksu.html

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Народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного суду.

Це сталося 2 вересня на засіданні комітету з правової політики Верховної Ради.

Фундація DEJURE з посиланням на голову правління організації Михайла Жернакова повідомила, що на засіданні народні депутати повторно розглянули поправки до проекту закону № 4533 «Про конституційну процедуру», який був підготовлений до розгляду у червні.

Проект цього закону спрямований на визначення підстав і порядку звернення до Конституційного суду України, процедури розгляду ним справ і виконання його рішень.

Нардепи вирішили виключити раніше враховані правки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ. Вона залишиться такою, яка є сьогодні.

За нашою інформацією, Рада суддів погрожує не призначати на своєму з’їзді кандидатів до КСУ, яких у разі конкурсу відбере конкурсна комісія. Таким чином, нардепи вирішили піти на шляху старих корумпованих судових еліт, заблокувати реформу Конституційного суду на роки та жодним чином не розв’язувати питання конституційної кризи, що склалась, — пояснив Жернаков на своїй сторінці у Фейсбук.

Як повідомляється на сайті Ради, на засіданні доповідала питання голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря зі «Слуги народу». За її словами, у проголосованих комітетом змінах до проекту закону пропонується:

змінити назву законопроекту на «Закон про конституційне провадження»;

не вносити раніше пропоновані зміни до складу суб'єктів ініціювання дисциплінарного провадження щодо суддів КСУ, залишивши у законопроекті нині існуючий перелік — ними може бути будь-яка фізична чи юридична особа. При цьому заповнити прогалину в чинному законодавстві і досить детально визначивши процедуру такого дисциплінарного провадження;

виключити раніше враховані правки щодо процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ і залишити її такою, яка є чинною на сьогоднішній день.

Раніше громадські організації закликали президента не поглиблювати конституційну кризу та посприяти конституційному очищенню складу КСУ. Для цього вкрай необхідно запровадити конкурсний відбір на посади суддів, що були підтримані комітетом у червні.

Відповідно до законопроекту № 4533, відбір кандидатів до КСУ для всіх суб'єктів призначення має проводити одна кваліфікаційна комісія. Парламент, президент та З’їзд суддів зможуть призначити тільки того кандидата, який отримав рекомендацію від комісії.

Перший склад комісії сформує парламент із експертів, запропонованих міжнародними організаціями, та суддями у відставці першого складу Конституційного суду, надалі комісія сама добиратиме своїх членів.

На зустрічі в США президент Зеленський запевнив Джо Байдена, що Україна зобов’язується продовжувати судову реформу відповідно до міжнародних практик.