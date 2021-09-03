Пока Зеленский обещал Байдену реформы, "слуги" передумали реформировать КСУ

https://racurs.ua/n159612-poka-zelenskiy-obeschal-baydenu-reformy-slugi-peredumali-reformirovat-ksu.html

Ракурс

Народные депутаты отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного суда.

Это произошло 2 сентября на заседании комитета по правовой политике Верховной Рады.

Фонд DEJURE со ссылкой на главу правления организации Михаила Жернакова сообщил, что на заседании народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре», который был подготовлен к рассмотрению в июне.

Проект этого закона направлен на определение оснований и порядка обращения в Конституционный суд Украины, процедуры рассмотрения им дел и исполнения его решений.

Нардепы решили исключить ранее учтенные поправки по конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность судьи КСУ. Она останется такой, какая есть сегодня.

По нашей информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия. Таким образом, нардепы решили пойти по пути старых коррумпированных судебных элит, заблокировать реформу Конституционного суда на годы и никоим образом не решать вопрос конституционного кризиса, — пояснил Жернаков на своей странице в Фейсбук.

Как сообщается на сайте Рады, на заседании докладывала вопрос глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря («Слуга народа»). По ее словам, в проголосованных комитетом изменениях к проекту закона предлагается:

изменить название законопроекта на «Закон о конституционном производстве»;

не вносить ранее предлагаемые изменения в состав субъектов инициирования дисциплинарного производства в отношении судей КСУ, оставив в законопроекте ныне существующий перечень — ими может быть любое физическое или юридическое лицо. При этом восполнить пробел в действующем законодательстве и достаточно подробно определив процедуру такого дисциплинарного производства;

исключить ранее учтенные поправки по процедуре отбора кандидатов на должность судьи КСУ и оставить ее такой, какая действует на сегодняшний день.

Ранее общественные организации призвали президента не углублять конституционный кризис и помочь конституционной очистке состава КСУ. Для этого крайне необходимо ввести конкурсный отбор на должности судей, которые были поддержаны комитетом в июне.

В законопроекте № 4533 речь идет об отбор кандидатов в КСУ для всех субъектов назначения одной квалификационной комиссией. Парламент, президент и Съезд судей смогут назначить только того кандидата, который получил рекомендацию от комиссии.

Первый состав комиссии сформирует парламент из экспертов, предложенных международными организациями, и судьями в отставке первого состава Конституционного суда, в дальнейшем комиссия сама будет подбирать своих членов.

На встрече в США президент Зеленский заверил Джо Байдена, что Украина обязуется продолжать судебную реформу в соответствии с международными практиками.