Мендель. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n159611-emu-legche-mendel-ocenila-rabotu-novogo-spikera-zelenskogo.html

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Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, дала оценку работе своего преемника Сергея Никифорова.

По ее словам, ему гораздо легче работать, чем было ей. Об этом она рассказала в интервью «Обозревателю».

Мендель заявила, что сейчас система работы в Офисе президента уже налажена, атаки минимизировать проще, а обязанности распределены лучше.

Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с различными медиа. К тому же у него функции упрощенные. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому, — поделилась Мендель.

Экс-пресс-секретарь также пожаловалась, что в начале ее работы с Зеленским власти обвиняли в пророссийскости, но впоследствии эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель. В то же время саму Мендель начали уничтожать как человека, рассказывает она.

Бывшая пресс-секретарь отметила, что ей запрещали отвечать на запросы СМИ, предоставлять комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель прислала свою книгу «Каждый из нас — президент» в Кремль. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского сняла видео, на котором подписывает Дмитрию Пескову первую страницу своих мемуаров и объяснила, почему «российскому коллеге» будет интересно почитать ее произведение на досуге.

Источник: Обозреватель