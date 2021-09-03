Мендель. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n159611-yomu-legshe-mendel-ocinyla-robotu-novogo-rechnyka-zelenskogo.html

Ракурс

Юлія Мендель, колишній прес-секретар президента Володимира Зеленського, надала оцінку роботі свого наступника Сергія Никифорова.

За її словами, йому значно легше працювати, ніж було їй. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Обозревателю».

Мендель заявила, що наразі систему роботи в Офісі президента вже налагоджено, атаки мінімізувати простіше, а обов’язки розподілені краще.

Сергію легше, хоча він цього й не розуміє. Йде якісна, хороша робота прес-служби президента з різними медіа. До того ж у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов’язки розподілені по-іншому, — поділилася Мендель.

Екс-прес-секретарка також поскаржилася, що на початку її роботи з Зеленським владу звинувачували в проросійськості, але згодом ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселю. Натомість саму Мендель почали знищувати, як людину, розповідає вона.

Колишня речниця наголосила, що їй забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель надіслала свою книгу «Кожний із нас — президент» у Кремль. Колишня прес-секретар Володимира Зеленського зняла відео, на якому підписує Дмитру Пєскову першу сторінку своїх мемуарів і пояснила, чому «російському колезі» буде цікаво почитати її витвір на дозвіллі.

Джерело: Обозреватель