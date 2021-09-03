Літак ОПЗЖ сів у Полтаві — Льовочкіна і нардепів не впустили в аеропорт

https://racurs.ua/ua/n159614-litak-opzj-siv-u-poltavi-lovochkina-i-nardepiv-ne-vpustyly-v-aeroport.html

Ракурс

Сергій Льовочкін, нардеп від проросійської політсили «Опозиційної платформи — За життя», та ще десять осіб приземлилися в аеропорту Полтави попри заборону через проведення реконструкції. Однак парламентарям не дозволили покинути борт.

Представники ОПЗЖ летіли на літаку української авіакомпанії «Роза вітрів» (Windrose), якою через компанію «Райдел» і кіпрську Bregenzer Limited володіє олігарх Ігор Коломойський. Повітряне судно кілька годин простояло на злітній смузі, а тоді полетіло до Харкова. Нардепи планували відвідати єврейський центр хасидизму у Гадячі. Цю інформацію «Українській правді» підтвердив очільник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, а також джерела у Полтавській ОДА і в авіакомпанії «Роза вітрів».

30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт перебуває у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. «Роза вітрів» погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів, — зазначив Синєгубов.

Коли СБУ повідомило про наявність пасажирів на борту літака, місцева влада дала дозвіл на його посадку, але відмовилася випускати пасажирів, серед яких, за даними ЗМІ, були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екс-нардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік, Олександр Волков, помічниця екс-нардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

В авіакомпанії неофіційно підтвердили, що такі пасажири були на борту й знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ — Полтава.

Нагадаємо, аеропорт «Полтава» зараз перебуває на реконструкції, там не приймають рейсові літаки.

Джерело: УП