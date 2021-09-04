Літак з Кіпру подав сигнал “тривога” і аварійно сів у Львові

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Пасажирський літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Кіпру до України, 4 вересня успішно здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту «Львів». Очевидці повідомили, що незадовго до посадки в аеропорт прямували пожежні і швидкі, були викликані всі служби.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Згодом прес-служба міжнародних повітряних воріт Львова оприлюднила офіційне роз’яснення щодо інциденту з рейсом WZZ6715.

4 вересня о 12.13 був отриманий сигнал «Тривога». Літак Airbus A320 авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака — Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі. Літак здійснив благополучну посадку о 12.39. З пасажирами (131 особа) все в порядку, — зазначили у аеропорту «Львів».

Там також подякували за професійну роботу диспетчерам і пілотам.