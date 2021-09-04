ООН оприлюднить доповідь про піратство літака Ryanair у Мінську - викрадення Протасевича

https://racurs.ua/ua/n159641-oon-opryludnyt-dopovid-pro-aviapiratstvo-litaka-ryanair-u-minsku.html

Ракурс

Авіапіратство пасажирського літака Ryanair самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко і подальший арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги проаналізують в ООН.

Міжнародна організація цивільної авіації ICAO, яка є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair. Результати розслідування, як очікується, представлять у листопаді 2021 року. Про це в ICAO повідомили 3 вересня, пише DW.

Раніше експерти ICAO їздили до Мінська для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. Тоді глава групи ICAO Сільвен Лефоєр зазначив, що завдяки попередній роботі він та його колеги вже змогли скласти «загальну картину подій».

Тепер нам потрібно уточнити низку фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали, — пояснював Лефоєр.



Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Лукашенка змусили сісти у Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич і його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн, назвали дії влади Білорусі «актом авіапіратства» і «актом держтероризму». Авіакомпанії припинили польоти над країною.

Євросоюз у червні запровадив санкції проти білоруських державних авіакомпаній — їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Пізніше до заборони приєдналися й інші країни, зокрема Україна і Японія.