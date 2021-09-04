Майже 70 собак і котів утримувала жінка в квартирі під Києвом

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Майже 70 собак і котів утримувала жінка в квартирі під Києвом — 46-річна мешканка Василькова облаштувала у власному житлі підпільний притулок для тварин. Правоохоронці під час обшуку виявили 41 собаку та 28 котів.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Раніше мешканці однієї із багатоповерхівок Василькова скаржилися на антисанітарні умови, в яких їхня сусідка утримує велику кількість тварин. 3 вересня поліція провела там санкціонований обшук. Правоохоронці не виключають, що вона брала за утримання деяких тварин грошову винагороду.

69 тварин в одній квартирі! Антисанітарія, бруд, гори сміття і нестерпний сморід. Одна із жительок Василькова влаштувала підпільний притулок для собак і котів в квартирі багатоповерхівки, по факту ж — створила в’язницю для тварин та пекло для сусідів, — повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці додали, що тварини утримувалися без належного вигулу та харчування. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами. Власницю квартири доправили до відділу поліції. Тривають слідчі дії.