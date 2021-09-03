Догхантер безжально застрелив собаку на ринку в Миколаєві. Фото: media56.ru

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Ракурс

Вбивство собаки сталося у Миколаєві — тварину застрелили у магазині на території продовольчого ринку.

Інцидент трапився 1 вересня на проспекті Центральному. Чоловік зайшов у магазин, дістав з чохла рушницю й почав стріляти по собаці, яка лежала в магазині. Від отриманих ушкоджень тварина загинула, а сам зловмисник після убивства спокійно пішов з магазину. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Поліцейські вже встановили та затримали 59-річного зловмисника. Пневматичну гвинтівку, з якої той влаштував стрілянину на ринку, направили на експертизу. Слідчі повідомили догхантеру про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

У поліцейському управлінні додали, що після проведення слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація. Зараз триває розслідування.

Нагадаємо, вбивцю собак Олександра Святогора в Києві судили за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість. У січні догхантера виправдали в Шевченківському районному суді міста Києва.