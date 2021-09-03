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Ракурс
Догхантер безжалостно застрелил собаку на рынке в Николаеве. Фото: media56.ru

Догхантер безжалостно застрелил собаку на рынке в Николаеве (ВИДЕО)

3 сен 2021, 11:34
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Убийство собаки произошло в Николаеве — животное застрелили в магазине на территории продовольственного рынка.

Инцидент произошел 1 сентября на проспекте Центральном. Мужчина зашел в магазин, достал из чехла ружье и начал стрелять по собаке, которая лежала в магазине. От полученных повреждений животное погибло, а сам злоумышленник после убийства спокойно ушел из магазина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Полицейские уже установили и задержали 59-летнего злоумышленника. Пневматическую винтовку, из которой тот устроил стрельбу на рынке, направили на экспертизу. Следователи сообщили догхантеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

В полицейском управлении добавили, что после проведения следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация. Сейчас идет расследование.


Напомним, убийцу собак Александра Святогора в Киеве судили за изготовление и распространение видеороликов, пропагандирующих насилие и жестокость. В январе догхантера оправдали в Шевченковском районном суде города Киева.

Источник: Ракурс


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