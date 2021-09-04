Почти 70 собак и котов удерживала женщина в квартире под Киевом

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Почти 70 собак и котов удерживала женщина в квартире под Киевом — 46-летняя жительница Василькова обустроила в собственном жилье подпольный приют для животных. Правоохранители во время обыска обнаружили 41 собаку и 28 котов.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ранее жители одной из многоэтажек Василькова жаловались на антисанитарные условия, в которых их соседка удерживает большое количество животных. 3 сентября полиция провела там санкционированный обыск. Правоохранители не исключают, что она брала за содержание некоторых животных денежное вознаграждение.

69 животных в одной квартире! Антисанитария, грязь, горы мусора и невыносимая вонь. Одна из жительниц Василькова устроила подпольный приют для собак и кошек в квартире многоэтажки, по факту же — создала тюрьму для животных и ад для соседей, — сообщили в Нацполиции.

Правоохранители добавили, что животные содержались без должного выгула и питания. Полиция открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными. Хозяйку квартиры доставили в отдел полиции. Продолжаются следственные действия.