Польша впервые отреагировала на убийство полицейскими украинца

https://racurs.ua/n159639-polsha-vpervye-otreagirovala-na-ubiystvo-policeyskimi-ukrainca.html

Ракурс

Смерть украинца Дмитрия Никифоренко от рук полицейских в Польше, которые применили неадекватную физическую силу, впервые прокомментировали в Варшаве. Министерство внутренних дел и администрации Польши обещает установить все обстоятельства гибели 25-летнего гражданина Украины.

Эти дела должны быть выяснены, — цитирует вице-министра Министерства внутренних дел и администрации Мацея Вонсика издание «Польское радио».

Таким образом польский чиновник ответил на вопрос журналистов о реакции его ведомства на действия полицейских, в результате которых во Вроцлаве умер 25-летний украинец, а в Любине произошел подобный инцидент с 34-летним поляком.

Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское расследование, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя (там наступила смерть украинца — ред.), то часть полицейских уже наказаны, — сказал политик.

Вонсик отметил, что «виновных нужно строго наказать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности».

В то же время Киев уже направил Министерству иностранных дел Польши ноту из-за смерти Никифоренко после задержания полицейскими. Эту информацию в Твиттере подтвердил посол Украины в Польше Андрей Дещиця.

Посольство Украины направило в МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве, — написал он.

Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza на этой неделе сообщило о смерти в вытрезвителе города Вроцлав 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. По данным СМИ, полицейские доставили украинца в вытрезвитель, ранее его задержали якобы за неадекватное поведение. Там к парню применили газ, били кулаками и дубинками и душили. В результате этих действий украинец умер 30 июля. Издание указало, что полиция в течение месяца пыталась «скрыть» дело, но после публикации в СМИ четырех причастных к инциденту правоохранителей отстранили от службы, а двух подали на увольнение.

Следствие Окружной прокуратуры в городе Свидница, которое ведет дело об убийстве украинца, ожидает результаты нескольких экспертиз, в частности аудиовизуальную и оценку эксперта по технике и тактике действий полицейских.

Гибель гражданина Украины от рук польских полицейских вызвала значительный резонанс в Польше. В частности, в Сейме требуют проведения немедленного контроля за действиями полиции в контексте смерти украинца. Также за этим делом пристально следят общественные организации, среди которых Хельсинский фонд по правам человека.

Источник: «Польское радио»