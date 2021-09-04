Заморозки в сентябре участятся - новый прогноз Укргидрометцентра

https://racurs.ua/n159638-zamorozki-v-sentyabre-uchastyatsya-novyy-prognoz-ukrgidrometcentra.html

Ракурс

Первые заморозки придут в Украину на следующей неделе. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в ночь на 7 и 8 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°C.

Ночью 6−7 сентября в Украине, за исключением Закарпатья и южной части, а 8 сентября — в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0−3°С (первый уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Кроме этого, спасатели предупреждают граждан о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности, который будет наблюдаться 4−6 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также в ряде областей, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в ночь на 7 сентября будет по-осеннему прохладно — столбик термометра покажет 3−5°C выше нуля. Восточные области такая низкая температура воздуха накроет 8 сентября.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в ночь на 7 сентября.