Заморозків у вересні побільшає — новий прогноз Укргідрометцентру

https://racurs.ua/ua/n159638-zamorozkiv-u-veresni-pobilshaie-novyy-prognoz-ukrgidrometcentru.html

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Перші заморозки прийдуть в Україну вже наступного тижня. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що у ніч на 7 та 8 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3°C.

Вночі 6−7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, а 8 вересня — у східних та південно-східних областях, на поверхні ґрунту заморозки 0−3°С (перший рівень небезпечності, жовтий), — йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Окрім цього, рятувальники попереджають громадян про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, який спостерігатиметься 4−6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також у низці областей, за даними синоптиків Укргідрометцентру, у ніч на 7 вересня буде по-осінньому прохолодно — стовпчик термометра показуватиме 3−5°C вище нуля. Східні області така низька температура повітря накриє 8 вересня.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували перші заморозки у ніч на 7 вересня.