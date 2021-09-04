Україна на порозі карантинних обмежень — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n159637-ukrayina-na-porozi-karantynnyh-obmejen-moz.html

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Карантин в Україні можуть запровадити через прискорення зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що кількість нових випадків за тиждень зросла на чверть, а два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для «зеленої» зони 4%.

Про це повідомляє Телеграм-канал МОЗ «Коронавірус-інфо».

Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте «ковідне» реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка «з киснем». Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше у порівнянні з минулим тижнем), — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

У МОЗ також нагадали правила епідемічного зонування.

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни «зеленого» або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде визначатися в межах регіону. На сьогодні «зелений» рівень встановлено як базовий, — зазначили у МОЗ.

Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності впродовж трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — перевищує 4%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Нагадаємо, Україна перебуває на 43 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19. За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 2 вересня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 43 місце у світі та 13 — серед країн Європи. Також Україна на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на шостому — серед європейських країн.