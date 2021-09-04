Украина на пороге карантина — Минздрав

https://racurs.ua/n159637-ukraina-na-poroge-karantina-minzdrav.html

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Карантин в Украине могут ввести из-за ускорения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В Министерстве здравоохранения рассказали, что количество новых случаев за неделю выросло на четверть, а два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для «зеленой» зоны 4%.

Об этом сообщает Телеграм-канал Минздрава «Коронавирус-инфо».

Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет — каждая пятая «ковидная» реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати «с кислородом». Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше по сравнению с прошлой неделей), — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В Минздраве также напомнили украинцам правила эпидемического зонирования.

Новым правилом определяется возможность одновременного установления по всей территории страны «зеленого» или «желтого» уровня карантина; «оранжевый» и «красный» будет определяться в пределах региона. На сегодняшний день «зеленый» уровень установлен как базовый, — отметили в Минздраве.

Вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

наличии оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Напомним, Украина находится на 43 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19. По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 2 сентября по числу новых случаев COVID-19 Украина заняла 43 место в мире и 13 — среди стран Европы. Также Украина на 34 месте среди стран мира по количеству новых смертей от COVID-19 и на шестом — среди европейских стран.