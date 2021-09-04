Василия Стуса не стало в ночь на 4 сентября - как погиб гений

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Василия Стуса не стало 36 лет назад — гениальный украинский поэт и правозащитник погиб в ночь на 4 сентября 1985 года в карцере «лагеря смерти» — колонии строгого режима села Кучино Пермского края при загадочных обстоятельствах.

В 1980 году советская власть снова изолировала Стуса из Киева. Тогда столицу Украины зачищали от «опасных элементов» накануне олимпиады — в городе должна была проходить часть спортивных мероприятий. До этого литературный гений провел пять лет заключения в Мордовии и три года ссылки на Колыме.

По воспоминаниям другого диссидента Василия Овсиенко, в 1980—1987 годах через «учреждение ВС-389/36» — Кучино — прошло 56 заключенных. ВС-389/36 называли «лагерем смерти», поскольку восемь заключенных там погибли, в том числе и члены Украинской Хельсинской группы Олекса Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко и Василий Стус. Сердце поэта остановилось непосредственно в стенах Кучино, других — в тюремных больницах.

Отметим, что во время судебного процесса над Стусом в 1980 году пророссийский политик Виктор Медведчук выступал его государственным адвокатом. Тогда поэту как опасному рецидивисту дали 10 лет тюрьмы и пять лет ссылки. Стус это заключение не пережил.

Накануне заключения Стус вступил в Украинскую Хельсинскую группу. Еще в 1977 году он с колымской ссылки настаивал, чтобы его имя ставили под документами УХГ, однако диссиденты часто этого не делали, чтобы не навредить поэту.

В Киеве я узнал, что людей, близких к Хельсинкской группе, репрессируют самым грубым образом. Так, по крайней мере, судили Овсиенко, Горбаля, Литвина, так погодя расправились с Чорноволом и Разумным. Такого Киева я не хотел. Видя, что Группа фактически осталась на произвол судьбы, я вступил в нее, потому что просто не мог иначе. Если жизнь отобрана — в крошках я не нуждаюсь… Психологически я понимал, что тюремные ворота уже открылись для меня, что на днях они закроются за мной — и закроются надолго. Но, что я должен был делать? За границу украинцев не выпускают, да и не очень хотелось — за ту границу: кто же здесь, на Большой Украине, станет гласом возмущения и протеста? Это судьба, а судьбу не выбирают. Ее принимают — какая она уже есть. А когда не принимают, тогда она насильно выбирает нас…, — писал Стус в лагерной тетради.

Диссидент Овсиенко вспоминал, что поэта в колонии начали «прессовать» с 1983 года. В феврале того года Стуса упекли в «одиночку» на год. Летом в 1985 году он сидел в маленькой камере № 12. За восемь дней до смерти — 27 августа 1985 года — Стуса бросили на 15 суток в холодной карцер, где температура не поднималась выше 15 градусов. Выходя из камеры, Стус сказал, что объявляет голодовку «до конца».

2 сентября узники слышали, что Стуса водили по коридору к начальству. 3 сентября около 17.00 один из заключенных слышал, как диссидент просил валидола. Напротив карцера в камере № 7 днем работал Левко Лукьяненко. Когда не было надзирателя, он перекликался со Стусом. Но 4 сентября Василий Стус не откликнулся. Утром того же дня Лукьяненко слышал, что в коридор через запасной вход зашло начальство.

Сначала тюремщики пытались скрыть от заключенных факт смерти Стуса — приказывали передать его ложку (чтобы те подумали, будто он прекратил голодовку), заказывали на кухне паек, говорили что Стуса в колонии нет… А потом пытались запустить версию о его самоубийстве.

Семья Стуса прибыла в Кучино 7 сентября. Майор Долматов привез их на только что засыпанную могилу в селе Борисово, в трех километрах от зоны. Спустя несколько лет 46-летний майор Долматов лег рядом со Стусом. Майор Журавков умер через 10 дней после Стуса, а лейтенант-оперативник Журавков-младший летом 1987 года утонул в реке.

Украинские диссиденты не исключают, что Стуса могли убить. Тюремные нары держатся на штыре, который надзиратель из коридора вынимает сквозь дыру в стене, чтобы опустить нары. Под нарами прикован к полу табурет, на котором узник может сидеть. Не исключено, что надзиратель мог неожиданно вынуть штырь — и нары ударили Стуса по голове.

По материалам Василия Овсиенко