Варшава вперше відреагувала на вбивство поліцейськими українця

https://racurs.ua/ua/n159639-varshava-vpershe-vidreaguvala-na-vbyvstvo-policeyskymy-ukrayincya.html

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Смерть українця Дмитра Никифоренка від рук поліцейських у Польщі, які застосували неадекватну фізичну силу, вперше прокоментували у Варшаві. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі обіцяє встановити усі обставини загибелі 25-річного громадянина України.

Ці справи мають бути з’ясовані, — цитує віце-міністра Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєя Вонсіка видання «Польське радіо».

Таким чином польський чиновник відповів на запитання журналістів щодо реакції його відомства на дії поліцейських, внаслідок яких у Вроцлаві помер 25-літній українець, а у Любіні стався подібний інцидент з 34-літнім поляком.

Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське розслідування, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника (там настала смерть українця — ред.), то частину поліцейських вже покарано, — сказав політик.

Вонсік наголосив, що «винних потрібно суворо покарати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності».

Водночас Київ вже направив Міністерству закордонних справ Польщі ноту через смерть Никифоренка після затримання поліцейськими. Цю інформацію у Твіттер підтвердив посол України в Польщі Андрій Дешиця.

Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві, — написав він.

Нагадаємо, польське видання Gazeta Wyborcza цього тижня повідомило про смерть у витверезнику міста Вроцлав 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. За даними ЗМІ, поліцейські доставили українця до витверезника, його затримали нібито за неадекватну поведінку. Там до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили. Унаслідок цих дій українець помер 30 липня. Видання вказало, що поліція впродовж місяця намагалася «приховати» справу, але після публікації у ЗМІ чотирьох причетних до інциденту правоохоронців відсторонили від служби, а двох подали на звільнення.

Слідство Окружної прокуратури у місті Свідніца, яке веде справу про вбивство українця, очікує на результати декількох експертиз, зокрема аудіовізуальну та оцінку експерта з техніки і тактики дій поліцейських.

Загибель громадянина України від рук польських поліцейських викликала значний резонанс у Польщі. Зокрема, у Сеймі вимагають проведення негайного контролю за діями поліції у контексті смерті українця. Також за цією справою пильно стежать громадські організації, серед яких Гельсінська фундація з прав людини.

Джерело: «Польське радіо»