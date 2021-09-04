ООН представит доклад о захвате самолета Ryanair в Минске

https://racurs.ua/n159641-oon-predstavit-doklad-o-zahvate-samoleta-ryanair-v-minske.html

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Авиапиратство пассажирского самолета Ryanair самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и последующий арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги проанализируют в ООН.

Международная организация гражданской авиации ICAO, которая является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Результаты расследования, как ожидается, будут представлены в ноябре 2021 года. Об этом в ICAO сообщили 3 сентября, пишет DW.

Ранее эксперты ICAO ездили в Минск для расследования инцидента с рейсом Ryanair. Тогда глава группы ICAO Сильвен Лефойер отметил, что благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить «общую картину событий».

Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы, — объяснял Лефойер.



Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Авиакомпании прекратили полеты над страной.

Евросоюз в июне ввел санкции против белорусских государственных авиакомпаний — им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее к запрету присоединились и другие страны, в частности Украина и Япония.