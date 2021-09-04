Зеленский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159650-zelenskiy-prizval-rossiyan-osvobodit-djelyala.html

Ракурс

Нариман Джелял был задержан в оккупированном Крыму сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятерых крымских татар задержали из-за проведения саммита «Крымская платформа». Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания.

Уже забрали Наримана Джеляла, первого заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы «Крымской платформы». Все задержанные должны быть освобождены, — отметил Зеленский.



Как известно, 3 и 4 сентября на временно оккупированной полуострове сотрудники ФСБ РФ задержали Эльдара Одаманова, Азизу и Асана Ахметовых, Шевкета Усеиновым и Наримана Джеляла.

Напомним, ранее мы сообщали, что Наримана Джеляла, украинского крымскотатарского журналиста и заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, схватили оккупанты в Крыму. Сегодня в доме российские силовики устроили незаконный обыск.