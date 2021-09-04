Анджеліна Джолі розкрила причину судових війн із Бредом Піттом

Джолі. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n159649-andjelina-djoli-rozkryla-prychynu-sudovyh-viyn-iz-bredom-pittom.html

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Анджеліна Джолі, відома голлівудська акторка, розповіла про свою війну в судах із колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Вона зізналася, що під час шлюбу побоювалася за безпеку всієї родини та власних дітей. Про це вона розповіла The Guardian.

Джолі зазначила, що її стосунки з Піттом дозволили їй усвідомити важливість прав дітей. Коли акторку попросили розкрити деталі, вона сказала, що «не може говорити про це» через судовий процес.

Натомість Анджеліна Джолі кивком підтвердила, що говорить про розлучення і звинувачення в домашньому насильстві, які вона ініціювала проти Пітта. На питання, чи побоювалася вона за безпеку своїх дітей під час шлюбу з Піттом, Джолі відповіла: «Так».

Мені було потрібно немало зусиль, щоб опинитися в положенні, коли я відчула, що повинна розлучитися з батьком моїх дітей. У певному сенсі це тривало десятиліття. Я багато чого не можу розповісти, — заявила зірка.

Вона наголосила, що за всі 14 років шлюбу вона була травмована і «зломлена» через «жахливий» досвід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі готова відсудити дітей у Бреда Пітта — голлівудська актриса домоглася відсторонення судді, який мав ділові стосунки з адвокатами колишнього чоловіка зірки.

Джерело: The Guardian