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Ракурс
Джоли. Фото: КП

Анджелина Джоли раскрыла причину судебных войн с Брэдом Питтом

4 сен 2021, 17:03
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Анджелина Джоли, известная голливудская актриса, рассказала о своей войне в судах с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Она призналась, что во время брака опасалась за безопасность всей семьи и собственных детей. Об этом она заявила The Guardian.

Джоли отметила, что ее отношения с Питтом позволили ему осознать важность прав детей. Когда актрису попросили раскрыть детали, она сказала, что «не может говорить об этом» из-за судебного процесса.

В то же время Анджелина Джоли кивком подтвердила, что говорит о разводе и обвинениях в домашнем насилии, которые она инициировала против Питта. На вопрос, опасалась ли она за безопасность своих детей во время брака с Питтом, Джоли ответила: «Да».

Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в положении, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В определенном смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать, — заявила звезда.

Она отметила, что за все 14 лет брака она была травмирована и «сломлена» из-за «ужасного» опыта.


Напомним, ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли готова отсудить детей у Брэда Питта — голливудская актриса добилась отстранения судьи, который имел деловые отношения с адвокатами бывшего мужа звезды.

Источник: The Guardian

Источник: Ракурс


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