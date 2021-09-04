Анджелина Джоли раскрыла причину судебных войн с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли раскрыла причину судебных войн с Брэдом Питтомhttps://racurs.ua/n159649-andjelina-djoli-raskryla-prichinu-sudebnyh-voyn-s-bredom-pittom.htmlРакурс
Анджелина Джоли, известная голливудская актриса, рассказала о своей войне в судах с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Она призналась, что во время брака опасалась за безопасность всей семьи и собственных детей. Об этом она заявила The Guardian.
Джоли отметила, что ее отношения с Питтом позволили ему осознать важность прав детей. Когда актрису попросили раскрыть детали, она сказала, что «не может говорить об этом» из-за судебного процесса.
В то же время Анджелина Джоли кивком подтвердила, что говорит о разводе и обвинениях в домашнем насилии, которые она инициировала против Питта. На вопрос, опасалась ли она за безопасность своих детей во время брака с Питтом, Джоли ответила: «Да».
Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в положении, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В определенном смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать, — заявила звезда.
Она отметила, что за все 14 лет брака она была травмирована и «сломлена» из-за «ужасного» опыта.
Напомним, ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли готова отсудить детей у Брэда Питта — голливудская актриса добилась отстранения судьи, который имел деловые отношения с адвокатами бывшего мужа звезды.
Источник: The Guardian