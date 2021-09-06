США жестко отреагировали на задержание крымских татар

Татары. Фото: УНН

https://racurs.ua/n159688-ssha-jestko-otreagirovali-na-zaderjanie-krymskih-tatar.html

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Соединенные Штаты Америки (США) осудили репрессии, которые российские оккупанты вводят против крымских татар и требуют освободить незаконно задержанных.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Государственного департамента США.

Сообщается, что США осуждают задержания крымских татар, которые произошли 4 сентября. Российские спецслужбы схватили заместителя главы крымскотатарского Меджлиса Наримана Джеляла, а также не менее 45 других крымских татар.

Госдеп США отмечает, что это очередное свидетельство политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер РФ, направленных против Меджлиса, который стал объектом репрессий из-за противодействия попыткам России аннексировать Крым.

Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их, — подчеркнули в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял был задержан в Крыму. Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест против этих действий и отметило, что это очередные репрессии, направленные на запугивание крымских татар.