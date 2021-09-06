Верховенство НАПК и цензура — нардеп поинсайдил об изменениях в закон об олигархах, фото - Буквы

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Закон об олигархах готовится к рассмотрению в Раде во втором чтении.

К документу прислали 1 тыс. 257 поправок. Это чуть больше 500 страниц, рассказывает о законопроекте № 5599 нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

По его убеждению, откровенно спамовых почти нет, как отсутствует и очевидные лидеры по количеству предлагаемых изменений.

Самая правка на 18 страниц поступила от мощного авторского коллектива, — пишет Железняк в своем ТГ-канале.

Многие нардепы предлагают изменить орган, который будет принимать решение об определении физического олигархом, а также детализируют эту процедуру. Депутатами предложены следующие варианты:

Кабмин по обращению СНБО, членов правительства или президента Украины;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

специально созданная комиссия при НАПК;

комиссия в составе семи семи человек, где большинство представители международных организаций (правка самого Железняка).

Многие нардепы предлагают именно Национальной комиссии по предотвращению коррупции (НАПК) предоставить статус главного органа в процедуре признания человека олигархом. Они предлагают именно этому ведомству вести реестр олигархов.

Их, например, предлагают обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна проходить с разрешением от АМКУ.

Часть поправок касается уточнения или добавления критериев, по которым человека признают олигархом (размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента).

Олигархам также предлагают запретить занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Впрочем, есть и довольно противоречивые поправки, которые вводят цензуру в СМИ. Например, предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, относительно которых есть признаки влияния олигарха. Следовательно, авторы этих поправок намерены ограничить информацию, касающуюся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов.

Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельный действий, — написал Железняк.

Напомним, Рада в первом чтении поддержала этот документ 1 июля. Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, требует отправить его на экспертизу в Венецианскую комиссию.