Закон об олигархах требует отправить в Венецианку омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денисова. Фото: Зік

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Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, требует отправить в Венецианскую комиссию украинский проект закона об олигархах.

Омбудсмен обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

Денисова заявила, что проведенный ее специалистами анализ законопроекта вызывает беспокойство и может свидетельствовать, что его нормы не соответствуют Конституции, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. Под этими нормами Денисова имеет в виду нормы наделения президента и СНБО не предусмотренными Конституцией полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного состояния, опосредованное введение цензуры в СМИ и тому подобное.

На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативе необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), — говорится в письме омбудсмена к спикеру.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она в рамках своих полномочий обратится в Конституционный суд.

Напомним, в июне министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Украина не планирует согласовывать с Венецианской комиссией закон об олигархах, поскольку выводов пришлось бы ждать примерно полгода.

В июле Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Документ поддержали 275 нардепов.

Источник: «Интерфакс-Украина»